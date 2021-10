Lifebit erhält 60 Millionen Dollar, um wertvolle biomedizinische Daten für lebensverändernde Forschung weltweit sicher nutzbar zu machen

LONDON, 30. September 2021 /PRNewswire/ -- Lifebit Biotech Ltd - das führende Softwareunternehmen für Präzisionsmedizin, das den Zugang zu biomedizinischen Daten von Regierungen, Biobanken und Gesundheitsdienstleister für Forschungsteams weltweit demokratisiert - hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 60 Millionen US-Dollar abgeschlossen, die von der globalen Investmentgesellschaft Tiger Global Management angeführt wird. Bestehende Investoren wie Eurazeo, Pentech Ventures und Beacon Capital haben sich ebenfalls beteiligt.

Der Zugang zu biomedizinischen Daten hat das Potenzial, die Gesellschaft von ihren verheerendsten Krankheiten zu befreien. Doch trotz der rasanten Zunahme biomedizinischer Datenvolumina in den letzten Jahren wird nur ein Bruchteil davon für die Arzneimittelforschung und Präzisionsmedizin genutzt. Denn solche sensitiven Daten, die für diese wichtige Arbeit benötigt werden, sind oft unzugänglich und in unbrauchbarem Zustand. Ob das nun an Gesetzen und Regularien, an Sicherheitsbedenken oder an unzureichender Technologie liegt.