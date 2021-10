Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

4SC AG Studie in Amsterdam mit Domatinostat gestartet Das Biotech-Unternehmens 4SC meldet Neuigkeiten zu klinischen Studien mit Domatinostat. In den Niederlanden wurde am Netherlands Cancer Institute in Amsterdam nun der erste Patient in die Prüfarzt-initiierte Phase-Ib-Studie („Turandot”) aufgenommen. …