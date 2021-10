Bonn (ots) - Das SÜDWIND-Institut ruft Fairtrade dazu auf, den im Baumwollanbau

angewendeten Fairtrade-Standard für Vertragsproduktion nachzubessern. Damit soll

den Ergebnissen einer Vor-Ort-Recherche auf indischen Baumwollfeldern Rechnung

getragen werden. Diese führte das SÜDWIND-Institut zusammen mit dem indischen

Partner Center for Labour Research and Action (CLRA) in der Saison 2020/21

durch. Verglichen wurden in dieser nicht-repräsentativen Untersuchung die

Arbeitsbedingungen auf Fairtrade-zertifizierten Baumwollfarmen mit denen auf

konventionellen Baumwollfarmen.



Die Befragung von rund 270 Feldarbeiter*innen im Baumwollanbau in Indien zeigte,

dass sich die Arbeitsbedingungen auf den Fairtrade-zertifizierten Baumwollfarmen

kaum von jenen auf konventionellen Baumwollfarmen unterschieden: ob bei der

Unterschreitung von Mindestlöhnen, bei Kinderarbeit außerhalb familiärer

Arbeitszusammenhänge, bei Diskriminierungserfahrungen oder bei der fehlenden

medizinischen Versorgung. Beobachtete Unterschiede scheinen eher im Zusammenhang

mit verschiedenen Anbauregionen zu stehen: "So wurden zum Beispiel in den

Bundesstaaten Madhya Pradesh und Odisha die Mindestlöhne auf Fairtrade- und

konventionellen Farmen deutlich unterschritten, während sie in Gujarat näher am

Mindestlohn lagen oder diesen sogar überstiegen", so Dr. Sabine Ferenschild vom

SÜDWIND-Institut. Während die beobachtete Kinderarbeit im Zusammenhang mit der

Covid-19-Krise stehen könnte und deshalb weiterer Nachforschungen bedarf, sieht

das SÜDWIND-Institut die Ergebnisse zur Lohnsituation der Feldarbeiter*innen

sehr kritisch. Menschenwürdige Arbeit kann mit solch niedrigen Löhnen nicht

sichergestellt werden.







"Die vier untersuchten Kooperativen sind nach dem Fairtrade-Standard für

Vertragsproduktion zertifiziert", so Ferenschild weiter. "Dieser Standard

enthält in Bezug auf Arbeitsrechte nur die Kriterien 'Keine Kinderarbeit',

'Keine Zwangsarbeit' und 'Keine Diskriminierung'. Damit formuliert der Standard

nicht einmal explizite Kriterien zu allen Kernarbeitsnormen der Internationalen

Arbeitsorganisation (ILO), zu denen auch die Gewerkschaftsfreiheit gehört. Das

geht so nicht. Fairtrade muss diesen Standard dringend nachbessern."



Für das heutige Fachgespräch legte Fairtrade eine schriftliche Stellungnahme

vor, in der Fairtrade sich zu den Ergebnissen der Untersuchung äußerte. Neben

Kritik am Zeitpunkt der Untersuchung in der Corona-Pandemie und an methodischen

Aspekten äußerte Fairtrade aber auch: "Als lernende Organisation nehmen wir die

Kritik sehr ernst und sind bemüht, auch unsere Standards und Programme

entsprechend weiterzuentwickeln. Die Studienerkenntnisse werden sowohl in die

Überarbeitung des Standards für Vertragsanbau als auch indirekt in die nächste

Überarbeitung des Baumwollstandards einfließen. Eine Überprüfung der Standards

ist bereits beantragt."



SÜDWIND wird die weitere Entwicklung begleiten.



- Factsheet: Zertifiziert - und dann ist alles gut? (https://www.suedwind-instit

ut.de/files/Suedwind/Pressemitteilungen/Baumwolle/2021-16%20FS%20Zertifiziert%

20und%20dann%20ist%20alles%20gut.pdf)



Pressekontakt:



Dr. Sabine Ferenschild

Tel.: +49 (0)228-763698-16

E-Mail: mailto:ferenschild@suedwind-institut.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/129291/5034387

OTS: SÜDWIND e.V.

Baumwolle jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







Die Grundproblematik liegt aus SÜDWIND-Sicht im angewandten Fairtrade-Standard:"Die vier untersuchten Kooperativen sind nach dem Fairtrade-Standard fürVertragsproduktion zertifiziert", so Ferenschild weiter. "Dieser Standardenthält in Bezug auf Arbeitsrechte nur die Kriterien 'Keine Kinderarbeit','Keine Zwangsarbeit' und 'Keine Diskriminierung'. Damit formuliert der Standardnicht einmal explizite Kriterien zu allen Kernarbeitsnormen der InternationalenArbeitsorganisation (ILO), zu denen auch die Gewerkschaftsfreiheit gehört. Dasgeht so nicht. Fairtrade muss diesen Standard dringend nachbessern."Für das heutige Fachgespräch legte Fairtrade eine schriftliche Stellungnahmevor, in der Fairtrade sich zu den Ergebnissen der Untersuchung äußerte. NebenKritik am Zeitpunkt der Untersuchung in der Corona-Pandemie und an methodischenAspekten äußerte Fairtrade aber auch: "Als lernende Organisation nehmen wir dieKritik sehr ernst und sind bemüht, auch unsere Standards und Programmeentsprechend weiterzuentwickeln. Die Studienerkenntnisse werden sowohl in dieÜberarbeitung des Standards für Vertragsanbau als auch indirekt in die nächsteÜberarbeitung des Baumwollstandards einfließen. Eine Überprüfung der Standardsist bereits beantragt."SÜDWIND wird die weitere Entwicklung begleiten.- Factsheet: Zertifiziert - und dann ist alles gut? (https://www.suedwind-institut.de/files/Suedwind/Pressemitteilungen/Baumwolle/2021-16%20FS%20Zertifiziert%20und%20dann%20ist%20alles%20gut.pdf)Pressekontakt:Dr. Sabine FerenschildTel.: +49 (0)228-763698-16E-Mail: mailto:ferenschild@suedwind-institut.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/129291/5034387OTS: SÜDWIND e.V.