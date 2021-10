Unsere letzte Kommentierung zu Palladium überschrieben wir vor knapp zwei Wochen mit „Eine Stabilisierung muss her!“.

Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen und es hat sich etwas getan. Ob es von Bedeutung sein wird, bleibt aber noch abzuwarten.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 15.09. hieß es unter anderem „[…] Mittlerweile steht die psychologisch relevante 2.000er Marke zur Disposition. Gelingt es dem Edelmetall hier, die Situation zu stabilisieren? Die nächsten Handelstage werden vor diesem Hintergrund wichtig und spannend. Bei einem deutlichen Rücksetzer unter die 2.000 US-Dollar muss mit einer weiteren Ausdehnung der Bewegung gerechnet werden. In diesem Fall könnte es noch einmal auf 1.600 US-Dollar / 1.500 US-Dollar gehen. In diesem Bereich liegt unter anderem das markante Korrekturtief aus dem März 2020. Kurzum. Palladium neigt aufgrund der relativen Marktenge zu dynamischen Bewegungen in jedwede Richtung. Aktuell ist ein markantes Korrekturszenario zu beobachten. Das Ganze könnte sich auch noch in Richtung 1.600 US-Dollar / 1.500 US-Dollar auswachsen, sollte dem Edelmetall nicht schleunigst eine Stabilisierung gelingen. Von fundamentaler Seite wurde der Preisrückgang unter anderem von aufgeflammten Nachfragesorgen belastet. Um aus charttechnischer Sicht eine deutliche Entspannung der Lage herbeizuführen, muss Palladium über die 2.200 US-Dollar laufen.“



Kurz darauf ging es für Palladium unter die 2.000er Marke. Dieser Bereich hat eher eine psychologische Bedeutung. Mit dem Bruch der 2.000 US-Dollar kreierte sich weiteres Abwärtsmomentum. Palladium fand sich zügig im Bereich von 1.850 US-Dollar wieder. Zu dem von uns befürchteten Ausbau der Bewegung in Richtung 1.600 US-Dollar / 1.500 US-Dollar kam es nicht; noch nicht, denn die Kuh ist diesbezüglich womöglich noch nicht vom Eis.

Ein erster Gegenstoß verebbte noch ehe er die relevanten 2.200 US-Dollar erreichen konnte. Danach ging es erneut in Richtung 1.850 US-Dollar. Palladium erholte sich zunächst und bestätigte damit den Unterstützungsbereich um 1.850 US-Dollar.

Für das Edelmetall gilt es nun. Die aktuelle Erholung muss an Bedeutung gewinnen. Hierzu muss es für Palladium über die 2.200 US-Dollar gehen. Ein Rücksetzer unter die 1.850 US-Dollar würde das zarte Pflänzchen der Hoffnung zerstören. In diesem Fall könnten die 1.600 US-Dollar / 1.500 US-Dollar auf den Plan treten.