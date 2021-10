Der US-Dollar präsentiert sich derzeit am Devisenmarkt überaus robust.

Der US-Dollar präsentiert sich derzeit am Devisenmarkt überaus robust. Gegen den Yen hat er mit dem Ausbruch über die 111,6 JPY ein neues Kaufsignal installiert. Auch gegen den Euro strotzt er nur so vor Stärke. Das Britische Pfund reiht sich in diese Riege ein…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu GBP/USD vom 07.06. hieß es unter anderem „[…] Wenngleich das Britische Pfund zuletzt vom Widerstandsbereich 1,423 US-Dollar (Februar-Hoch) / 1,425 US-Dollar ablassen musste, ist aus unserer Sicht noch nicht von einer oberen Trendwende zu sprechen. Das wäre verfrüht, zumal der mittelfristige Aufwärtstrend nach wie vor intakt ist. Das Szenario einer möglichen Trendumkehr würde erst bei einem deutlichen Rücksetzer unter die 1,40 US-Dollar Kontur annehmen. Brenzlig würde es für das Pfund zudem werden, sollte es dann auch noch unter 1,367 US-Dollar gehen. Auf der Oberseite gilt weiterhin: Die Zone 1,423 US-Dollar / 1,425 US-Dollar muss überwunden werden.“

In den letzten Wochen hat sich einiges getan. Das Doppeltop aus dem Februar und Juni hat nach dem Bruch der 1,367 US-Dollar (Zwischentief der M-Formation) an Kontur gewonnen. Der Bruch des Aufwärtstrends (rot dargestellt) sendete ein weiteres Warnzeichen, dennoch hielt sich das Britische Pfund noch bis in den September hinein vergleichsweise stabil und unternahm zwischenzeitlich immer mal wieder Ausflüge in Richtung 1,40 US-Dollar.

Neben den 1,367 US-Dollar etablierten sich die 1,36 US-Dollar als weitere wichtige Unterstützung. Zuletzt kam der US-Dollar dann aber ins Laufen. Der Greenback durchbrach die eminent wichtige Unterstützung um 1,36 US-Dollar. Das daraus resultierende Signal entfaltete gleich seine Wirkung. Das Britische Pfund wurde mittlerweile unter die 1,35 US-Dollar zurückgedrängt.

Kurzum. Der US-Dollar hat gegenwärtig das Momentum auf seiner Seite. Mit dem Bruch der 1,36er Unterstützung kam Zug in die Angelegenheit. Aus Sicht des Pfunds muss es nun darum gehen, die Korrektur auf den Bereich von 1,325 US-Dollar zu begrenzen. Ein Comeback des Britischen Pfunds oberhalb von 1,36 / 1,367 US-Dollar würde die Situation aufhellen.