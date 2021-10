Tschechische Notenbank hebt Leitzins deutlich an Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 30.09.2021, 16:09 | | 62 0 | 0 30.09.2021, 16:09 | PRAG (dpa-AFX) - Die tschechische Nationalbank hat ihren Leitzins wegen der hohen Inflation deutlich angehoben. Er steigt um 0,75 Prozentpunkte auf 1,50 Prozent, wie die Notenbank am Donnerstag in Prag mitteilten. Volkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg auf 1,25 Prozent gerechnet. Es ist die stärkste Zinserhöhung seit 24 Jahren. Tschechien hat damit mit die höchsten Leitzinsen in der EU. Die Inflationsrate in Tschechien war im August auf 4,1 Prozent gestiegen. Dies war die höchste Inflationsrate seit 13 Jahren. Die tschechische Krone legte nach der Entscheidung deutlich zu./jsl/bgf/he



0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer