Magna und Veoneer geben den Ablauf der Wartefrist gemäß Hart-Scott-Rodino bekannt

Gemäß der am 22. Juli 2021 bekanntgegebenen Vereinbarung wird Magna alle ausgegebenen und in Umlauf befindlichen Aktien von Veoneer für 31,25 US-Dollar je Aktie in bar erwerben. Dies entspricht einem Eigenkapitalwert von 3,8 Mrd. US-Dollar und einem Unternehmenswert von 3,3 Mrd. US-Dollar, einschließlich der Barmittel von Veoneer nach Abzug von Schulden und sonstigen schuldähnlichen Positionen (Stand: 31. März 2021).

AURORA, Ontario, Sept. 30, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) und Veoneer, Inc. haben heute den Ablauf der Wartefrist gemäß dem Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act von 1976 (HSR-Gesetz) für die zuvor angekündigte Akquisition von Veoneer durch Magna bekanntgegeben.

Die Wartezeit ist um 23:59 Uhr des 13. September 2021 abgelaufen. Weder die US-amerikanische Federal Trade Commission (FTC) noch das US-amerikanische Department of Justice Antitrust Division (DOJ, Abteilung Kartellrecht) haben eine zweite Wartefrist (sog. „second request“) angesetzt. Der Ablauf der Wartezeit nach dem HSR-Gesetz erfüllt eine der Voraussetzungen für den Vollzug der anstehenden Fusion.

Darüber hinaus haben die Unternehmen Anträge zur Investitionskontrolle in Frankreich, Deutschland und Italien eingereicht, sowie Anträge auf kartellrechtliche Freigaben für die Europäische Union und China beantragt (zur Prüfung nach den geltenden Bestimmungen für vereinfachte Verfahren). Die Unternehmen bereiten auch die Anmeldung bei den Kartellbehörden in Südkorea und Kanada vor, da in diesen beiden Ländern ebenfalls eine Genehmigung erforderlich ist.

Eine virtuelle außerordentliche Versammlung der Aktionäre von Veoneer soll am 19. Oktober 2021 über einen Webcast stattfinden. Bei dieser Versammlung sollen die Aktionäre einen Vorschlag zur Übernahme der Magna-Fusionsvereinbarung prüfen und darüber abstimmen. An der Versammlung dürfen ausschließlich Aktionäre teilnehmen und abstimmen, die bei Geschäftsschluss am 7. September 2021 als Aktionäre verzeichnet sind. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich gegen Ende 2021 oder im ersten Quartal 2022 erfolgen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre von Veoneer, bestimmter aufsichtsrechtlicher Genehmigungen und anderer üblicher Vollzugsbedingungen.