Foto: finanzbusiness Sabrina Flunkert rückt in die Geschäftsführung von Ratepay auf Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 44 0 | 0 30.09.2021, 16:17 | Die bisherige CFO wechselt von der Geschäftsleitung in die Geschäftsführung - als Nachfolgerin von Ratepay-Gründerin Miriam Wohlfarth, die wiederum als Co-CEO in die Geschäftsführung ihres neuen Start-ups Banxware wechselt.

