Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Carl Zeiss Meditec CEO Steps Down; Replaced with Markus Weber (PLX AI) – Carl Zeiss Meditec CEO Ludwin Monz will turn over his position to Markus Weber.Weber is currently member of the Executive Board of Carl Zeiss AGTransition happening on Dec. 31 at Monz's request