Login VSI erhält umfangreiche Wachstumsinvestition von Wavecrest Growth Partners

Login VSI, der Spezialist für die Optimierung des Benutzererlebnisses, hat heute den erfolgreichen Abschluss einer umfangreichen Wachstumsinvestition von Wavecrest Growth Partners bekannt gegeben. Diese soll für den Ausbau aller Geschäftsbereiche, darunter insbesondere Vertrieb, Marketing und Produktinnovation, verwendet werden.

Moderne Unternehmen benötigen ein durchgängiges Verständnis des Benutzererlebnisses, das sie Unternehmensanwendern bieten – angesichts der Zunahme der Telearbeit infolge der COVID-19-Pandemie ist dies sogar noch wichtiger geworden. Geschäftskritische Anwendungen werden in unternehmenseigenen Rechenzentren (On-Premises) und in der Cloud bereitgestellt, was verstärkt zu Schwankungen der Performance führt und den Bedarf an Tests digitaler Arbeitsbereiche in verschiedenen Umgebungen in die Höhe schnellen lässt. Das Flaggschiffprodukt von Login VSI – Login Enterprise – ist eine automatisierte Testplattform, die die Geschäftskontinuität und die Leistung von Anwendungen sicherstellt und zugleich Risiken reduziert. Sie wird zum Testen von Desktop- und Geschäftsanwendungen von der Vorproduktion bis zur Produktion eingesetzt, um einen Abfall der Performance und Ausfallzeiten zu vermeiden, die Benutzerproduktivität zu steigern und so Kosteneinsparungen für Unternehmen zu ermöglichen.