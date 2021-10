Seite 2 ► Seite 1 von 2

Wien/Wiener Neudorf (ots) - Die im Mai 2021 von der B&C-Gruppe bekannt gegebeneÜbernahme von 80 Prozent am international tätigen Verpackungsunternehmen SchurFlexibles Holding GmbH wurde am 30. September 2021 erfolgreich abgeschlossen.Schur Flexibles (Hauptsitz: Wiener Neudorf, NÖ) steht damit in Zukunft unterösterreichischer Mehrheitseigentümerschaft. 20 Prozent hält weiterhin derbisherige Eigentümer, das US-amerikanische Private-Equity-Unternehmen LindsayGoldberg.Schur Flexibles ist auf flexible Verpackungslösungen für die Lebensmittel-,Pharma- und Kosmetikindustrie spezialisiert. Der Schwerpunkt des Unternehmensliegt in der Entwicklung und Produktion von innovativen und nachhaltigenVerpackungslösungen. Die Schur Flexibles-Gruppe verfügt neben der Zentrale inÖsterreich über 23 Produktionsstandorte in elf europäischen Ländern. Insgesamtbeschäftigt die Gruppe rund 2.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter undverzeichnete zuletzt einen Jahresumsatz von circa 590 Millionen Euro. Dienachhaltigen und innovativen Verpackungslösungen von Schur Flexibles wurdenmehrfach ausgezeichnet. Kürzlich bestätigte auch die unabhängigeESG-Rating-Agentur Sustainalytics (ESG - Environmental Social Governance) dieinternational führende Rolle von Schur Flexibles im Nachhaltigkeitsbereich. Soerreichte das Unternehmen weltweit Platz 1 in seinem Spezialsegment undzusätzlich Platz 2 in der gesamten Branche "Containers & Packaging".Gemeinsam mit der neuen Mehrheitseigentümerin B&C soll dieser erfolgreiche Wegund das Wachstum von Schur Flexibles von Österreich ausgehend fortgesetztwerden. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, um Innovationen unddie Transformation des Verpackungssektors in Richtung Digitalisierung,Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft international voranzutreiben.Das B&C-Engagement bei Schur Flexibles zeigte bereits in der kurzen Zeit seitder Vertragsunterzeichnung im Mai 2021 äußerst positive Auswirkungen auf dieUnternehmensentwicklung. Ende Juni gab Schur Flexibles etwa die Übernahme deritalienischen Termoplast S.r.L., einem Vorreiter bei nachhaltigenVerpackungslösungen in Europa, bekannt. Weiters wurde kürzlich gemeinsam mit B&Cdie langfristige Unternehmensfinanzierung von Schur Flexibles neu aufgestellt.Thomas Zimpfer, Geschäftsführer B&C Industrieholding: "Mit dem Closing konnteB&C die Übernahme von 80 Prozent an Schur Flexibles erfolgreich abschließen. Alsneue, österreichische Mehrheitseigentümerin ermöglichen wir dem Unternehmen,