BGV sammelt 110 Mio. USD ein, um sich auf KI für Unternehmen und grenzüberschreitende Investitionen zu konzentrieren

Da die Innovationslandschaft rasch in ein neues technologisches Zeitalter eintritt und diese Entwicklung durch die COVID-19-Pandemie weiter vorangetrieben wird, hat die BGV beschlossen, dieses neue Kapital in Start-ups an der Schnittstelle von globaler Innovation und Enterprise 4.0 zu investieren. Die BGV bringt in ihr Portfoliounternehmen fundiertes operatives Fachwissen ein und arbeitet aktiv mit den Geschäftsführern zusammen, um den Wert der von ihnen gegründeten Unternehmen zu steigern und gleichzeitig das notwendige Kapital für eine weltweite Expansion bereitzustellen.

Die Herkunft von BGV hat es dem Unternehmen ermöglicht, sich mit den Herausforderungen von Gründern mit Migrationshintergrund zu befassen und diese zu bewältigen. Dank ihrer grenzüberschreitenden Investitionsstrategie ist die BGV in der Lage, besonders vielversprechende und kapitaleffiziente Start-ups zu finden, die in Innovationszentren außerhalb des Silicon Valley entstehen, und ihnen bei der Skalierung in den USA zu helfen. Derzeit wurden 60 % der Portfoliounternehmen von BGV außerhalb des Silicon Valley in Frankreich, Israel, Indien und anderen Teilen Westeuropas gegründet.

„Für die BGV spielt es keine Rolle, woher Sie kommen, wenn Sie ein talentierter Unternehmer sind. Entscheidend ist, dass Ihre Idee und Ihr Unternehmen innovativ, einzigartig und für die globalen Märkte transformativ sind", so Eric Benhamou, Gründer und General Partner bei BGV. „Wir sind dankbar für die vielen neuen globalen Investoren, die uns ihr Vertrauen geschenkt und Kapital zur Verfügung gestellt haben. Wir sind stolz darauf, diesen vierten Fonds abzuschließen und werden unsere Arbeit fortsetzen, um die nächste Generation von grenzüberschreitenden Unternehmern bei ihrem Unternehmensaufbau zu unterstützen."