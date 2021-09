Einst notierte Gazprom bei weit über 20,00 US-Dollar, das war 2006 der Fall. Anschließend ging die Aktie regelrecht in die Knie und markierte Ende 2014 ein Verlaufstief bei 2,77 US-Dollar. Nach einer mehrere Jahre andauernden Stabilisierungsphase in diesem Bereich konnte schließlich ein erster wichtiger Impuls Ende 2019 mit einem Verlaufshoch bei 7,66 US-Dollar gesetzt werden. Nach einem Rücksetzer zurück in den vorherigen Unterstützungsbereich ging es ab Anfang dieses Jahres wieder steil aufwärts. Gazprom erreichte in dieser Woche das 38,2 % Fibonacci-Retracement gelegen um 8,58 US-Dollar.

Energiehunger nimmt zu

Die vielen kalten Monate und die anziehende Konjunktur sorgen für einen regelrechten Energiehunger der Verbraucher, weitere Gewinne sind sehr wahrscheinlich, was auch die Aktie von Gazprom weitere befeuern dürfte. Oberhalb von 8,60 US-Dollar sind demnach weitere Zugewinne zunächst in den Bereich von 10,41 und anschließend an die Hochs aus 2011 bei 12,25 US-Dollar stark anzunehmen. Kommt es dagegen zu einem Abpraller vom aktuellen Kursniveau, findet Gazprom relativ schnell wieder Unterstützungen vor, wie Beispielsweise bei 7,66 und bei runter bei glatt 7,00 US-Dollar.