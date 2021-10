Menschen und nicht Produkte sind die Zukunft des Bankings, so der Economist Intelligence Unit Report für Temenos

Nach einem neuen Bericht der Economist Intelligence Unit, der heute von dem Bankensoftware-Unternehmen Temenos (SIX:TEMN) veröffentlicht wurde, glauben vier von fünf Bankern (81 %), dass die Finanzinstitute in den nächsten vier Jahren versuchen werden, sich eher über das Kundenerlebnis als über ihre Produkte und Dienstleistungen zu differenzieren. Der Bericht unterstreicht die Bedeutung des Kundenerlebnisses, da die durch die Pandemie ausgelösten Veränderungen im Verhalten der Bankkunden zu langfristigen strukturellen Veränderungen führen.

Der Bericht mit dem Titel “Demanding More” basiert auf einer kürzlich von der Economist Intelligence Unit (EIU) durchgeführten weltweiten Umfrage unter 305 leitenden Bankangestellten. Der Bericht macht deutlich, wie die Finanzinstitute gezwungen waren, sich an die plötzliche Umstellung der Kunden auf das Online-Banking anzupassen, was sich für die reinen Digitalbanken als vorteilhaft erwiesen hat. So verfügten im Januar 2021 beispielsweise 14 Millionen britische Bürger (27 % der britischen Erwachsenen) über ein rein digitales Bankkonto, was einem Zuwachs von 16 % gegenüber Januar 2020 und einem Anstieg um das Dreifache im Vergleich zu Januar 2019 entspricht. Fast drei Viertel (71 %) der Befragten weltweit gehen davon aus, dass Bargeld bis 2025 weniger als 5 % aller Einzelhandelstransaktionen weltweit ausmachen wird.

Die Verlagerung zum Online-Banking hat die Entwicklung der Art und Weise, wie Finanzinstitute ihre Beziehungen verwalten, und den Niedergang des traditionellen Filialgeschäfts deutlich gemacht. Die wichtigsten strategischen Prioritäten der Führungskräfte im globalen Bankwesen sind allesamt auf den Kunden ausgerichtet. Die Verbesserung des Kundenerlebnisses und der Kundenbindung, einschließlich Personalisierung und Kundennähe, wurde von 30 % als oberste strategische Priorität angesehen.

Der Bericht zeigt außerdem, dass die Verbraucher, insbesondere die Millennials und die Generation Z, immer mehr Wert auf die Einhaltung verantwortungsvoller Geschäftspraktiken durch die Unternehmen legen. Dies führt dazu, dass sich die Unternehmen für Themen engagieren, die für die Verbraucher wichtig sind, etwa die Bekämpfung des Klimawandels und die Förderung von Vielfalt und finanzieller Eingliederung. Darüber hinaus messen die Bankmanager der finanziellen Selbstbestimmung ihrer Kunden große Bedeutung bei. Die Ergebnisse zeigen, dass etwa jedes dritte Finanzinstitut erwägt, in den nächsten ein bis drei Jahren Mikrofinanzierungen für Unternehmer (34 %), Einlagen für Kunden ohne Bankverbindung (33 %) und die verantwortungsvolle Kreditvergabe an Personen mit begrenztem Zugang zu Bankkonten (32 %) auszuweiten.