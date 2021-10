Aarhus N, 30.09.2021

Erstatningssagen mod Ørsted om overpriser fortsætter i Sø- og Handelsretten

Vestre Landsret har i dag kl. 10:00 givet el-kunderne medhold i, at erstatningssagen mod Ørsted skal fortsætte i Sø- og Handelsretten med behandling af det rejste erstatningskrav på ca. 4,4 mia. kr.

Med dagens dom har Venstre Landsret således ophævet Sø- og Handelsrettens dom fra marts 2020, hvor Sø- og Handelsretten havde frifundet Ørsted under henvisning til, at dommen i sagen mellem Konkurrencerådet og Ørsted fra 2018 havde virkning for el-kundernes krav.