Abgeordneter will Wahl in Berlin überprüfen lassen Autor: Tichys Einblick | 30.09.2021, 17:03 | | 131 0 | 0 30.09.2021, 17:03 | Die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die Wahl in Berlin wegen massiver Unregelmäßigkeiten wiederholt werden muss – was sich auch auf die Zusammensetzung des Bundestags auswirken könnte. Am 26. September fanden in der Stadt gleichzeitig die Abstimmungen für den Bundestag, das Abgeordnetenhaus und die Bezirksversammlungen statt, außerdem der Volksentscheid zur Enteignung der „Deutschen Wohnen“. Wegen schwerer Pannen Der Beitrag Abgeordneter will Wahl in Berlin überprüfen lassen erschien zuerst auf Tichys Einblick. Ein Beitrag von Redaktion.

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer