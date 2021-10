Teile und herrsche - auch im Eigenheim?

Köln (ots) - Teilkäufer versprechen Eigentümern finanzielle Freiheit, ohne dass

sie auf das Leben in der eigenen Immobilie verzichten müssen. Das Modell ist

aber kein Allheilmittel für finanzielle Sorgen im Alter.



Finanzieller Spielraum bei gewohnter Sicherheit?





Fast die Hälfte der Wohnimmobilien in Deutschland werden von den Eigentümernselbst bewohnt. Doch was passiert, wenn die Eigentümer im Alter finanziellenSpielraum benötigen und ein Großteil des Vermögens in der Immobilie gebundenist? Als Alternative zum klassischen Bankdarlehen wird zunehmend der teilweiseVerkauf des Eigenheims beworben. "Bei diesem Modell verkaufen die Eigentümer biszu 50 % ihrer Immobilie an einen sogenannten Teilkäufer. Den Kaufpreis bekommensie ausgezahlt und können damit größere Ausgaben decken oder ihre Renteaufbessern", berichtet Notar Michael Uerlings, Pressesprecher der RheinischenNotarkammer. Die Verkäufer können die Immobilie wie bisher nutzen. DerTeilkäufer steht dann zwar als Miteigentümer im Grundbuch, ist aber "stillerTeilhaber". Die Reize eines solchen Modells liegen auf der Hand: Eigentümermüssen ihre gewohnte Umgebung nicht verlassen und profitieren neben dergewonnenen Liquidität auch anteilig von einer späteren Wertsteigerung.Auf die Haken achtenNotar Uerlings mahnt aber auch zur Vorsicht: "Ein Verkauf des verbleibendenAnteils am freien Markt dürfte anschließend nahezu ausgeschlossen sein. PrivateKäufer haben schließlich kaum ein Interesse daran, nur einen Anteil an derImmobilie zu erwerben. Der stille Teilhaber müsste mitverkaufen - oder kaufen!"In jedem Fall sollte man sich über die verbleibenden Kosten und drohendeGebühren klar werden, oft ist für die weitere Nutzung der Immobilie demTeilkäufer ein Entgelt zu zahlen. Wird die Immobilie später verkauft, fällthäufig eine weitere Gebühr für den gemeinsamen Verkauf an. Kosten können sichzudem bei der Instandhaltung des Hauses verstecken. Diese muss der Verkäufernämlich meist weiterhin alleine zahlen und die Anlage pflegen. Auch wenn derTeilkäufer häufig "stiller Teilhaber" sein mag, bei wesentlichen Entscheidungenzur Immobilie ist der Verkäufer nicht mehr Alleinentscheider.Alternativen prüfen - alles verkaufen?Wenn Eigentümer einen Finanzschub benötigen, um die Immobilie halten zu könnenund laufende Kosten zu decken, lohnt sich der Teilverkauf oft nicht. Man sollteprüfen, ob man sich nicht besser "kleiner setzt" und die überschüssigeLiquidität zur Eigenversorgung nutzt. "Alternativ sind auch Modelle mitlebenslangem Wohnrecht oder einer Rentenzahlung am Markt", erklärt NotarUerlings. Bevor die Immobilie also vorschnell zum Teilverkauf angeboten wird,lohnt es sich, über alternative Gestaltungsmodelle nachzudenken. Man sollte sichin jedem Fall Angebote verschiedener Anbieter einholen. Die dann getroffeneEntscheidung setzt der unparteiliche Notar in einen grundbuchsicheren Vertragum, wobei er über die jeweiligen Risiken umfassend belehrt.