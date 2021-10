Neue Organisationsstruktur für expandierendes Lernsoftware-Projekt/ Die Stiftung Digitale Bildung passt ihre Struktur an starkes Wachstum an

Germering (ots) - Nach schnellem Wachstum in den ersten beiden Jahren ihresBestehens hat sich die Stiftung Digitale Bildung mit Wirkung zum 1. Oktober 2021eine neue organisatorische Struktur gegeben, um die Aktivitäten der heute rund100 Mitarbeitende umfassenden Organisation dynamisch und nachhaltigweiterentwickeln zu können. Mit Hannah Nicklas als Chief Technology Officer(CTO) und Sonja Völkel als Chief Content Officer (CCO) haben zwei Beteiligte derersten Stunde die Verantwortung für die Bereiche "Technology" und "Content"übernommen. Stiftungsgründer und -vorstand Jürgen Biffar leitet die dritteDivision "General Administration".Die Idee zur Gründung der Stiftung Digitale Bildung und zur Entwicklung einerneuen Lernsoftware entstand in einem Seminar mit dem Thema "Lernerfolg durchDigitalisierung" im Wintersemester 2018/2019 von Prof. Dr. Heiner Böttger an derKatholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt. Die Ergebnisse dieses Seminars,das von Stiftungsgründer Jürgen Biffar mit initiiert worden war, lieferten denAnlass zur Gründung der Stiftung Digitale Bildung mit der Zielsetzung, eine neueLernsoftware zur deutlichen Steigerung des Lernerfolgs an deutschen Schulen zuentwickeln.Sonja Völkel, Bachelor of Arts (25 Jahre), nahm als Lehramtsstudierende an demSeminar in Eichstätt teil und ist seit der Stiftungsgründung im Herbst 2019 ander Entwicklung der Lernsoftware BRAINIX beteiligt. In ihrer neuen Funktion alsCCO koordiniert sie die Autorenteams, die Lernprogramme für Mathematik undEnglisch für die verschiedenen weiterführenden Schularten konzipieren.Hannah Nicklas, Bachelor of Science (24 Jahre), kam als Studentin im Fach UXDesign in Ingolstadt im Vorfeld der Gründung zum Stiftungsteam, ist seitFrühjahr 2020 in Vollzeit für die Stiftung tätig. In ihrer neuen Funktion alsCTO koordiniert sie die Produktentwicklung - vom UX und Graphic Design über dieProgrammierung bis zum Qualitätsmanagement.Pressekontakt:Friedrich KoopmannStiftung Digitale BildungBirkenweg 34b82110 GermeringTel.: 0172 / 3248423E-Mail: mailto:friedrich.koopmann@digi-edu.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/150662/5034548OTS: Stiftung Digitale Bildung