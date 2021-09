Aktuelles Steinhoff-Update: Die Entscheidung ist da! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.09.2021, 17:33 | | 46 0 30.09.2021, 17:33 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei Steinhoff dreht sich derzeit alles um die Gerichtsverfahren in den Niederlanden sowie in Südafrika. Während das zuständige Amsterdamer Bezirksgericht dem Vergleich zwischen Steinhoff und seinen Gläubigern bereits zugestimmt hat, steht diese Entscheidung in Südafrika noch aus. Dabei möchte Steinhoff, dass auch in Südafrika der Vergleich in seiner Gesamtheit angenommen wird. Darüber hatte der oberste Gerichtshof heute zu entscheiden… Doch wie soeben bekannt wurde, hat der Gerichtshof die Entscheidung vertagt. Da an einem anderen Gericht in Südafrika ein weiterer Prozess zwischen Steinhoff und einem Gläubiger (den ehemaligen Eigner der Schuhkette Tekki Town) läuft, hat der oberste Gerichtshof eine Gesamt-Entscheidung vertagt, bis die andere Angelegenheit geklärt ist. Genau das wollte Steinhoff eigentlich verhindern… Fazit: Auch wenn die endgültige Entscheidung über den Fortbestand von Steinhoff noch offen ist, kämpft das Unternehmen mit allen Mitteln gegen eine Liquidation. Angesichts dieser extrem spannenden Situation haben wir Unternehmen und Aktie für Sie ausführlich analysiert. Wo liegen die Chancen und welche Risiken müssen Anleger einkalkulieren? Die Ergebnisse unserer Sonderstudie können Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Einfach hier klicken Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken.

