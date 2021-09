Lufthansa: Ist die Rallye schon wieder vorbei? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.09.2021, 17:40 | | 48 0 30.09.2021, 17:40 | Foto: www.anlegerverlag.de In den vergangenen Tagen kehrte die Hoffnung bei Lufthansa-Aktionäre langsam aber sicher zurück. Denn die Airline konnte mittels einer Kapitalerhöhung rund zwei Milliarden Euro frisches Kapital generieren und damit die Corona-Staatshilfen deutlich schneller begleichen als ursprünglich angenommen. Gleichzeitig legte der Aktienkurs in den vergangenen zwei Wochen kräftig zu. Ein Plus von knapp 20 Prozent konnte der Kurs verzeichnen. Bis jetzt… Denn heute stürzt der Kranich regelrecht ab. Derzeit steht ein Minus von 5,2 Prozent auf der Kurstafel. Grund dafür ist die heutige Deadline für alle Alt-Aktionäre sich über ihre Bezugsrechte eine der neu ausgegebenen Aktien zu sichern. Diese Frist endete heute um 12:00 Uhr und setzte den Aktienkurs erwartungsgemäß unter Druck. Der Handel der neuen Aktien ist für den 6. Oktober geplant, sodass hier ebenfalls noch einmal mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist. Fazit: Wie geht es mit der Lufthansa jetzt weiter? Nehmen die langfristigen Abwärtstrends doch wieder an Fahrt auf? Oder sehen wir vielleicht doch noch eine Trendwende? Und welchen Einfluss haben die neuen Aktien? In unserer exklusiven Sonderanalyse gehen wir genau diesen Fragen nach. Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

