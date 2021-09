BioNTech: Die Ruhe vor dem Sturm! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.09.2021, 17:46 | | 58 0 30.09.2021, 17:46 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei BioNTech scheint sich die Lage langsam aber sicher zu beruhigen, doch es kann hier jederzeit wieder losgehen. Aufregung gab es auch in den vergangenen Tagen mehr als genug. Schließlich ist der Kurs von Freitag bis Dienstag regelrecht eingebrochen. Die Aktie stürzte von 352,99 am Donnerstagabend auf 276,52 US-Dollar am Dienstag. Gestern folgte dann eine unveränderte Sitzung und heute tritt der Kurs ebenfalls auf der Stelle. Ein gutes Omen? Das werden die nächsten Tage zeigen. Fakt ist jedenfalls, dass BioNTech derzeit im Bereich einer wichtigen charttechnischen Unterstützung im Bereich zwischen 270 und 280 US-Dollar notiert. Dort hatten die Kurse bereits Ende Juli eine Verschnaufpause eingelegt, sodass hier größeres Anlegerinteresse vorhanden sein sollte. Aus charttechnischer Sicht dürfte also die kommenden Tage über die Trends der nächsten Wochen entscheiden… Fazit: Die Situation bei BioNTech ist hochspannend. Sollten Anleger jetzt schon wieder einsteigen? Wie weit kann es nach oben gehen? Und wie groß ist das Risiko? Angesichts der fesselnden Entwicklung haben wir die BioNTech-Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Szenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

