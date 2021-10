Tagesausblick für 01.10.: DAX unter Druck! Euro im Blickpunkt.

Die Investoren sind in diesen Tagen nervös. Heute sorgten Inflationszahlen aus einigen Euroländern und zwiespältige Wirtschaftsdaten aus den USA für Unsicherheiten. So stieg die Inflationsrate in Deutschland im September auf 4,3 Prozent und damit auf den höchsten Stand seit 1993. In den USA wuchs die Wirtschaft im zweiten Quartal um 6,7 Prozent. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe legte hingegen überraschend zu. So verlor der DAX rund 0,35 Prozent auf 15.310 Punkte.

Die Inflationsdaten aus einigen Euroländern schlugen sich sogleich in steigenden Renditen bei langfristigen europäischen Staatsanleihen nieder. Im Tagesverlauf stabilisierte sich die Lage und in den USA sank die Rendite sogar leicht. Der Trend ist dennoch weiter aufwärtsgerichtet. Bei den Edelmetallen zeigte Gold einen starken Rebound und verbesserte sich zeitweise um 30 US-Dollar auf 1.760 US-Dollar. Der Ölpreis blieb derweil kaum verändert. Im Zentrum der Spekulationen ist der Euro/US-Dollar. Der Wechselkurs stürtzte auf 1,159 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit August 2020. Droht nur eine Konsolidierung bis 1,09 US-Dollar?

Unternehmen im Fokus Die Allianz wird einen Altbestand von Schweizer Lebensversicherungen an Resolution Re übertragen. Einen ähnlichen Plan verfolgt der Versicherer mit den Lebensversicherungen in den USA. Mit dieser Restrukturierung wollen sich die Münchener finanziellen Freiraum in Milliardenhöhe verschaffen. Die Aktie schloss dennoch leicht im Minus. Borussia Dortmund kann künftig auf größere Fanunterstützung im heimischen Stadion hoffen. Möglich macht dies die neue Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen. Dennoch sackte die Aktie deutlich ab. Covestro markierte heute ein neues Monatshoch und peilt nun das Jahreshoch vom April an. Die Deutsche Lufthansa sackte heute nach negativen Analystenkommentaren deutlich ab. Heute verhalfen positive Analystenkommentare der Aktie von Infineon zu einer Stabilisierung. Seit dem Montagshoch verlor der Halbleiterhersteller knapp sieben Prozent. Nordex bekam von Royal Dutch Shell einen Auftrag zum Bau von 14 Windanlagen. Dennoch verlor das im SDAX notierte Papier heute deutlich. Der European Biotech Index zählte heute zu den stärksten Indizes. Indexmitglied BioArctic markierte ein neues Allzeithoch. Ebenfalls im Fokus stand die Aktie Valneva. Anfang Q4 werden Studienergebnisse zum Coronaimpfstoff erwartet.

Morgen lädt Daimler zur außerordentlichen Hauptversammlung. Zudem werden Zahlen zum Pkw-Absatz in den USA veröffentlicht. Damit rücken neben Daimler auch BMW, Renault, Stellantis und VW in den Fokus.