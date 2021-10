net digital AG erhält Payment-Lizenz von der BaFin - massiver Wachstumsschub für das Geschäftsmodell

Die erteilte Lizenz versetzt die net digital AG in die Lage, das bisherige Geschäft mit digitalen Produkten um physikalische Produkte und Dienstleistungen deutlich zu erweitern und einen noch größeren Markt zu adressieren. Lag bisher der Fokus auf digitale Angebote wie Tickets, Filme, Musik oder ePaper, lässt sich das Geschäft über die Payment-Schnittstelle der mbe GmbH auf sämtliche physischen Produkte und Dienstleistungen ausweiten. Die Technologie dafür ist bei der mbe GmbH bereits vorhanden, sodass keine Investitionen mehr getätigt werden müssen. Die Lizenzerteilung ist der entscheidende Schritt, um das Wachstumspotenzial im Bereich des mobilen Bezahlens voll auszuschöpfen.

"Wir versprechen uns von der nun erteilen Lizenz einen deutlichen Wachstumsschub für unser Geschäft, denn wir können nun als vollwertiges FinTech-Unternehmen aus einem Marktpotenzial schöpfen, das um ein Vielfaches größer ist als das, was wir bisher adressiert haben. Wir haben nun die Möglichkeit, unser Stammgeschäft beispielsweise auf angrenzende Bereiche ausweiten. Nehmen wir beispielsweise die Abrechnung von Parkgebühren, nun können wir unseren Kunden auch eine mobile und unkomplizierte Bezahllösung für E-Auto-Ladestationen oder am angrenzenden Kiosk anbieten. Wir versetzen unsere Kunden aber auch in die Lage, unter dem Schlagwort IoT völlig neue, nutzungsabhängige Geschäftsmodelle abzurechnen", kommentiert Theodor Niehues, CEO der net digital AG.