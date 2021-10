Foto: finanzbusiness Deutsche Bank setzt in Italien und Spanien auf betuchte Privatkunden Nachrichtenquelle: FinanzBusiness | 60 0 | 0 30.09.2021, 17:58 | Künftig will sich das Institut in den Ländern nur noch nach den Wünschen wohlhabender Kunden richten - kleine Filialen werden dafür nicht mehr gebraucht. Details zu ihren Plänen nennt die Bank bislang allerdings nicht.

