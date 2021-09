WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag mit leichten Gewinnen geschlossen. Der Leitindex ATX stieg um 0,23 Prozent auf 3658,93 Punkte. Die klaren Vormittagsgewinne von fast einem Prozent wurden damit klar eingegrenzt. Belastend wirkte im Verlauf vor allem die Stimmungseintrübung an den europäischen Leitbörsen und die Kursverluste an der Wall Street.

Am Aktienmarkt rückte die Porr-Aktie mit einem Abschlag von 8,9 Prozent ins Blickfeld der Anleger. Zuvor war bekannt geworden, dass die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) den Baukonzern wegen Kartellvergehen mit einem Bußgeld von rund 62 Millionen Euro abstraft. Das ist die bisher höchste Strafzahlung in der Geschichte der BWB. Porr hat die Schuld bereits eingeräumt.