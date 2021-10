Am 14. September wurden beim „Pharma Trend – Image & Innovation Award“ die Gewinner des Awards „Das innovativste Produkt“ in der Kategorie Sprunginnovationen bekannt gegeben. Dabei überzeugte Formycon vor Ethris, Platz drei ging an Pieris. Die drei Münchner Unternehmen wurden jeweils für die Entwicklung von Therapeutika gegen COVID-19 ausgezeichnet. Zudem wurden die Gewinner der „Goldenen Tablette“ gekürt und das Pharma Trend Ranking mit den besten Pharmaunternehmen veröffentlicht.

Seit 2000 werden für Innovation und Nachhaltigkeit die Pharma Awards „Die Goldene Tablette“ und „Das innovativste Produkt“ vergeben. Grundlage für die Auszeichnung und das Ranking bildet die Marktforschung Pharma Trend, die in diesem Jahr bei 1.400 Ärzten, Apothekern und Patienten durchgeführt wurde. Die Preisverleihung im Deutschen Museum in München unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Gesundheitsministers Klaus Holetschek war in diesem Jahr geprägt durch die Themen COVID-19-Impfung, -Diagnostik und -Behandlung.