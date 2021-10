GLORY bringt mit UBIQULARTM neue cloudbasierte Softwarelösungen für Finanzinstitute und den Einzelhandel auf den Markt

Glory, ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für Bargeld, gab heute die Einführung seiner neuen cloudbasierten Software-Suite UBIQULAR bekannt, die bessere Entscheidungen auf der Grundlage datengestützter Einblicke ermöglichen soll. Die auf „Software as a Service“ (SaaS) basierenden Lösungen sind auf Finanzinstitute und den Einzelhandel abgestimmt.

Die Suite UBIQULAR trägt dem Ziel von Glory Rechnung, den Kunden einen besseren Einblick und verwertbare Informationen rund um die Bargeldverarbeitung in ihren Unternehmen zu geben und sie in die Lage zu versetzen, eine größere Wertschöpfung aus ihren Geräten von Glory zu erzielen. Dazu werden Analysen und Managementinformationen, Fernüberwachung und -verwaltung von Geräten verwendet und automatische Bargeldprognosen bereitgestellt, die Bargeldbestände und Betriebskapital optimieren. Aufgrund der Kombination der Analysekraft von UBIQULAR mit IoT-fähigen Geräten kann Glory gut vernetzte Dienste bereitstellen. Die sicheren cloudbasierten Lösungen lassen sich mühelos in den Unternehmen der Kunden skalieren.