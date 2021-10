OnProcess startet die neue digitale Plattform OnProcess Agora, um die Leistung, Effizienz und Nachhaltigkeit von Service-Lieferketten zu verbessern

OnProcess Technology, Inc., ein globaler Pionier im Bereich der weltweiten zirkulären Service-Lieferketten, gab heute die allgemeine Verfügbarkeit seiner neuen Cloud-basierten Technologieplattform OnProcess Agora zusammen mit Agora Recover bekannt, einer Lösung zur Asset-Rückgewinnung, die ein neues Niveau an digitaler Kundenerfahrung bietet. Die OnProcess Agora-Plattform enthält eine Reihe von Anwendungen, Kommunikations- und Business-Intelligence-Tools, die auf einem proprietären Datenmodell basieren. Die Plattform trägt dazu bei, das Management, die Effizienz und die Orchestrierung in jeder Phase der Lieferkette für Serviceteile zu verbessern. Die Lösung automatisiert wichtige After-Sales-Prozesse und stattet Kunden mit einem digitalen Konzept aus, das zu besseren Ergebnissen in den Bereichen Finanzen, Nachhaltigkeit und Kundenservice führt.

Die heutige After-Sales-Lieferkette ist nach wie vor unglaublich manuell, siloartig und komplex gestaltet. Daher ist es fast unmöglich, eine zirkuläre Lieferkette zu organisieren, in der Hersteller und Verkäufer gebrauchte Teile bestellen, verbrauchen, zurückgeben und instand setzen, um Kosten zu senken, Abfall zu reduzieren und den Service zu verbessern. OnProcess Agora meistert diese Herausforderung durch die Integration der gesamten Service-Lieferkette in eine einzige Plattform und die automatische Erfassung bzw. Zusammenführung von Teiledaten, Kundendaten und OnProcess-eigenen Daten über den gesamten Service-Lebenszyklus nach dem Verkauf.