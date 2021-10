Hampshire Trust Bank bestellt bei ComplyAdvantage preisgekröntes Anti-Geldwäsche-Lösungspaket

Charles Delingpole, CEO and Founder of ComplyAdvantage (Photo: Business Wire)

Die HTB verfügt über ein Team von Kreditexperten und bietet spezialisierte Unternehmensfinanzierungen, Hypotheken und preisgekrönte Sparkonten für Privatpersonen und Unternehmen an. Aufgrund des schnellen, starken Wachstums ändert sich derzeit das Risikoprofil der HTB; gleichzeitig erweitert sich der Kundenstamm des Unternehmens auf neuere Märkte. Daher hat man sich bei der HTB für die Zusammenarbeit mit ComplyAdvantage entschieden, um stärkere, in Echtzeit operierende Anti-Geldwäsche-Funktionen mit besserer Kontrolle und Skalierbarkeit aufzubauen.

„Bei der HTB nehmen wir die Bekämpfung der Finanzkriminalität sehr ernst und setzen in der gesamten Bank auf sorgfältig überwachte Kontrollmechanismen. Um diese Kontrollmechanismen zu stärken, waren wir auf der Suche nach einer robusten, effizienten Lösung“, so Nick Hawke, Chief Compliance Officer bei HTB. „Die Lösung von ComplyAdvantage ist ausgereift und stellt sämtliche Screening- und Transaktionsüberwachungsfunktionen in einer einzigen gehosteten Plattform bereit. Dadurch zeichnet sie sich als robust und zuverlässig aus.“

Die auf ComplyData gestützte Hyperscale-Technologie von ComplyAdvantage trägt dazu bei, dass verborgene Risiken während des gesamten Kundenlebenszyklus ermittelt werden. Sie unterstützt Banken wie die HTB dabei, ein Höchstmaß an Compliance-Überwachung und Integrität sicherzustellen. Dies senkt den Bedarf an manuellen Überprüfungsprozessen und veralteten Datenbanken um bis zu 80 Prozent und optimiert bei Unternehmen wie der HTB die Prüfung und Überwachung von Kunden und Transaktionen.

„Wir sind sehr stolz, einen Auftrag von einer so namhaften Bank wie der HTB erhalten zu haben“, so Charlie Delingpole, Gründer und CEO von ComplyAdvantage. „Jetzt kann das Team der HTB Transaktionen verlässlich abwickeln und auf sichere Weise wachsen, indem es gegen die Geldwäsche unser wegweisendes Know-how, unsere Tools und Technologien einsetzt, die zur Bekämpfung des Ausmaßes, der Geschwindigkeit und der Komplexität der heutigen Finanzkriminalität erforderlich sind.“

Über ComplyAdvantage

ComplyAdvantage ist die führende Quelle der Finanzbranche für KI-gestützte Kriminalitätsrisiko-Daten- und Erkennungstechnologie. Die Mission von ComplyAdvantage ist es, das Risiko der Geldwäsche, die Finanzierung von Terroristen, die Korruption und andere Finanzverbrechen zu neutralisieren. Mehr als 500 Unternehmen in 75 Ländern vertrauen auf ComplyAdvantage, um durch die weltweit einzige globale Echtzeit-Datenbank von Personen und Unternehmen das Risiko einzuschätzen, wenn sie mit ihnen Geschäfte machen. Das Unternehmen erkennt jeden Tag aktiv Zehntausende Risikofälle aus Millionen von strukturierten und unstrukturierten Datenpunkten.

ComplyAdvantage unterhält vier globale Hubs in New York, London, Singapur und Cluj-Napoca (Rumänien) und wird von Ontario Teachers’, Index Ventures und Balderton Capital unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter complyadvantage.com.

Über die Hampshire Trust Bank

Hampshire Trust Bank ist eine Spezialbank, die sich auf die Kreditvergabe an britische Unternehmen konzentriert. Die HTB bietet außerdem Sparkonten für Privatpersonen und Unternehmen an. Die Bank ist von der britischen „Prudential Regulation Authority“ zugelassen und wird von dieser Behörde sowie von der britischen „Financial Conduct Authority“ reguliert. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website: www.htb.co.uk

