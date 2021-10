Das eingestürzte Windrad von Haltern war noch nicht einmal eingeweiht

Die Einladungen waren alle ausgesprochen, die Reden geschrieben: Heute, Donnerstagnachmittag, sollte die neue Windradanlage in Haltern am See eingeweiht werden. Die besteht aus zwei baugleichen Windrädern und gehört zu den größten Maschinen der Windindustrie, die je an Land gebaut wurden. Doch bei Tageslicht bot sich ein Bild der Zerstörung: In etwa 20 Metern Höhe abgebrochene

Ein Beitrag von Holger Douglas.