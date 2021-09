PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Wieder neu aufgeflammte Inflationssorgen und Verluste an der Wall Street haben die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag nach einem freundlichen Start ins Minus gedrückt. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone fiel am Ende um 0,79 Prozent auf 4048,08 Punkte. Auf Monatssicht ergibt sich ein Verlust von 3,5 Prozent. Die Bilanz für das dritte Quartal weist ein Minus von 0,4 Prozent auf.

In Paris büßte der Cac 40 am Donnerstag 0,62 Prozent auf 6520,01 Punkte ein. Der FTSE 100 in London gab nur um 0,31 Prozent auf 7086,42 Punkte nach. Gewinne der schwer gewichteten Rohstofftitel hielten dort die Verluste in Grenzen.