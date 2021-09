BioNTech: Jetzt wird es wirklich brenzlig!

Beim Blick auf die Kurstafel dürfte BioNTech-Aktionären in den vergangenen Tagen ein kalter Schauer über den Rücken laufen. So heftig ist die Aktie unter die Räder gekommen und heute hat sich die Situation noch einmal deutlich zugespitzt! Denn nach den heftigen Verlusten um das Wochenende (die Aktie verlor zwischen Donnerstag- und Dienstagabend über 20 Prozent) sah es gestern so aus, als könne sich der Kurs stabilisieren. Doch heute wird es richtig eng…

Denn BioNTech notiert derzeit aus charttechnischer Sicht in einem wirklich kritischen Bereich. Zwischen 270 und 280 US-Dollar hatte sich der Kurs schon einmal Ende Juli einige Tage aufgehalten, sodass hier verstärktes Anlegerinteresse da ist. Damit bestehen durchaus Chancen, dass dieser Bereich als Katapult fungiert. Andererseits könnte es allerdings auch zu weiteren Abverkäufen kommen, falls der Kurs unter diesen Bremsbereich fällt.

Fazit: Die Situation bei BioNTech ist hochspannend. Sollten Anleger jetzt schon wieder einsteigen? Wie weit kann es nach oben gehen? Und wie groß ist das Risiko? Angesichts der fesselnden Entwicklung haben wir die BioNTech-Aktie einmal genau unter die Lupe genommen und mögliche Szenarien skizziert. Diese Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

