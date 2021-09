Lufthansa: Was ist das denn jetzt auf einmal? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.09.2021, 18:48 | | 83 0 30.09.2021, 18:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Lufthansa ist so etwas wie die Aktie der Stunde. Mitte September schlug der Kurs zunächst bei 5,57 Euro, ehe der Kranich in den Steigflug überging. Innerhalb von 14 Tagen verteuerte sich die Aktie auf bis zu 6,64 Euro. Ein Plus von fast 20 Prozent! Und das, obwohl die Airline eine Kapitalmaßnahme vollzogen hat. Doch seit zwei Tagen befindet sich der Kurs wieder im Sinkflug. Grund genug für die schweizer Großbank UBS den Wert neu zu analysieren… Dabei belässt es Analyst Jarrod Castle bei der ursprünglichen Verkaufsempfehlung. Bemerkenswert allerdings die Anpassung des Kursziels. Denn Castle erhöht das Kursziel von 4,60 auf 4,90 Euro aufgrund der gesunkenen Schuldenlast. Derzeit notiert der Kurs rund 20 Prozent über diesem Niveau… Es bleibt jetzt abzuwarten, ob sich die Airline nach dem Sturzflug in den letzten zwei Tagen nun wieder berappeln kann. Anleger-Tipp: Nicht nur die UBS hat die Lufthansa auf den Prüfstand gestellt. Unsere Experten haben sich die Airline ebenfalls genau angesehen und eine eigene Sonderstudie erstellt. Wo liegen die Chancen? Wie groß ist das Risiko? Die Ergebnisse unserer Analyse können Sie heute ausnahmsweise kostenlos abrufen. Einfach hier klicken. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Deutsche Lufthansa der letzten drei Monate.

