GOTHENBURG, Schweden, 30. September 2021 /PRNewswire/ -- Markieren Sie Donnerstag, den 7. Oktober in Ihrem Kalender und nehmen Sie an unserer Live-Veranstaltung „Add Electric" teil, um eine spannende Ankündigung von Volvo Construction Equipment (Volvo CE) zu hören.

Wir setzen uns dafür ein, die Welt zu schaffen, in der wir leben wollen, eine Welt, in der Fortschritte auf nachhaltige, effiziente und friedliche Weise erzielt werden. Wir sind davon überzeugt, dass wir mit innovativen und kundenorientierten Produkten und Dienstleistungen gemeinsam mit unseren Kunden neue Türen öffnen und das Geschäft mit neuen Arbeitsweisen ausbauen können.

Begleiten Sie uns und unser Expertenteam ins Studio, wo Sie auch Melker Jernberg, Präsident von Volvo CE, hören werden.

Add Electric

Donnerstag, 7. Oktober, 15.00 - 15.25 Uhr MEZ

Online - Es ist keine Anmeldung erforderlich, besuchen Sie einfach https://bit.ly/9AddElectric

September, 2021

Journalisten, die weitere Informationen wünschen, wenden sich bitte an:

Åsa Alström,

Leiterin der Abteilung Strategische Kommunikation

Volvo Construction Equipment

asa.alstrom@volvo.com

