Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

BAADER BANK stuft About You auf 'Add' Die Baader Bank hat About You mit "Add" und einem Kursziel von 27 Euro in die Bewertung aufgenommen. Wie Analyst Volker Bosse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie schrieb, sieht er viel Aufwärtspotenzial für den Online-Modehändler. In Europa …