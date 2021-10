KX und Telit kooperieren bei der Bereitstellung einer End-to-End-Plattform für industrielle Analysen zur Entscheidungsfindung im Mikrosekundenbereich in der Fertigungsindustrie

Die Partnerschaft ermöglicht echte Entscheidungen im Mikrosekundenbereich, indem sie anerkannte Marktführer im Bereich der Konnektivität mit niedriger Latenz und der Analytik zusammenbringt. In einer integrierten Lösung haben die Kunden sowohl die unübertroffene Konnektivität als auch die Einfachheit von Telits deviceWISE IoT-Plattform und die Leistungsfähigkeit der Streaming-Analyse-Technologie von KX.

Die gemeinsame Lösung, die bereits an einem großen Produktionsstandort in Europa eingesetzt wird, ermöglicht es Herstellern, die betriebliche Leistung erheblich zu verbessern, indem sie fortschrittliche KI-Modelle auf alle Produktionsdaten anwenden, unabhängig von der Art der Maschine oder dem Format der Daten. Diese Integration von Betriebstechnologie mit IT-Systemen ermöglicht ein tieferes, umfassenderes Verständnis des Fertigungsprozesses und damit die Automatisierung von Qualitätskontrollprozessen und die Durchführung von präventiven und vorausschauenden Wartungsprogrammen.

„Moderne Fertigungsunternehmen sehen sich mit einer enormen Zunahme an Daten konfrontiert, die mit hoher Geschwindigkeit auf sie einströmen, und die Notwendigkeit, ein besseres Verständnis des Fertigungsprozesses in Echtzeit zu erlangen, war noch nie so groß", sagt Przemek Tomczak, SVP IoT and Utilities bei KX. „Durch die Kombination von Telits unübertroffener Fähigkeit, Unternehmenssysteme mit industriellen Maschinen und Sensoren zu verbinden, und unseren marktführenden Streaming-Analysefähigkeiten können wir unseren Kunden helfen, betriebliche Probleme vorherzusehen, wichtige Entscheidungen zu automatisieren und die betriebliche Leistung deutlich zu verbessern."