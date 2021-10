Zweite Gesprächsrunde von Grünen und FDP am Freitagvormittag

BERLIN (dpa-AFX) - Grüne und FDP wollen am Freitagvormittag zu ihrer zweiten Gesprächsrunde über eine gemeinsame Beteiligung an der neuen Bundesregierung zusammenkommen. Im Anschluss werde es gegen 13.00 Uhr Statements von Vertretern der jeweiligen Parteiführung geben, teilte die FDP am Donnerstag mit. Praktisch gleichlautend die Grünen, aber mit Gendersternchen: Obwohl beide Seiten männliche und weibliche Verhandler schicken, kündigten nur die Grünen im Anschluss "Statements von Vertreter*innen der jeweiligen Parteiführung" an, die FDP schrieb von "Vertretern".

Bei der dann zweiten Runde sogenannter Vorsondierungen soll es konkreter um Inhalte und Ziele einer möglichen künftigen Koalition gehen. Dazu haben beide Parteien Verhandlungsteams zusammengestellt.