GENF (dpa-AFX) - Russland und die USA haben ihre Gespräche über eine atomare Rüstungskontrolle fortgesetzt. Delegationen beider Länder trafen sich am Donnerstag in Genf, wie die russische Seite bei Twitter mitteilte. Der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow sprach der Agentur Interfax zufolge am Donnerstagabend von einem "konstruktiven Treffen". Bei einigen Aspekten der strategischen Stabilität habe es Fortschritte gegeben, in vielen Punkten aber lägen beide Seiten noch immer weit auseinander, sagte Rjabkow. Auf US-Seite nahm seine Kollegin Wendy Sherman an den Verhandlungen teil.

Es sollten nun zwei Arbeitsgruppen gebildet werden, die sich mit Detailfragen der Rüstungskontrolle befassen, sagte Rjabkow. Es gebe den Wunsch auf beiden Seiten, weiter voranzukommen. Zugleich sagte der russische Diplomat, dass die US-Seite besorgt sei wegen der wachsenden militärischen Macht Chinas. Die USA hatten China an den Verhandlungen beteiligen wollen.