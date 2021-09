PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Donnerstag teils deutliche Gewinne verzeichnet. Im Fokus stand in der Region die Zinsentscheidung der Tschechischen Nationalbank (CNB), die den Leitzins wegen der starken Inflation von 0,75 auf 1,50 Prozent angehoben hatte. Laut Experten könnte die CNB den Leitzins bis Ende des Jahres weiter nach oben setzen, bis zur Marke von 2 Prozent.

Der tschechische Leitindex PX legte um 0,30 Prozent auf 1324,88 Einheiten zu. Erneut klar im Plus schlossen die Aktien des Waffenherstellers CZG, die um 11,28 Prozent in die Höhe schnellten. Bereits am Vortag hatten die Wertpapiere nach frischen Halbjahreszahlen deutlich zugelegt.