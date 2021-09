Nel ASA: Wann fliegt hier der Deckel weg? Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 30.09.2021, 19:48 | | 44 0 30.09.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de In den vergangenen Monaten gab es vom norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel ASA beinahe ausschließlich negative Meldungen – so es denn überhaupt welche gab. Doch seit einigen Tagen sehen wir wieder einen positiven Newsflow. Zunächst gab es einen Großauftrag aus Schottland über einen 5-Megawatt-Elektrolyseur, dann den Auftrag über eine Wasserstoff-Station in Frankreich. Heute folgt nun der nächste Auftrag… Denn Nel ASA hat über eine Pressemitteilung verlauten lassen, dass die Norweger auch für das schwedische Transportunternehmen MaserFrakt bis Ende 2022 eine Wasserstoff-Station bauen sollen. Trotz der guten Nachrichten hängt der Aktienkurs noch in der Warteschleife und gibt heute abermals rund fünf Prozent nach. Doch falls sich die guten Nachrichten auch in den nächsten Tagen fortsetzen, könnte es bald wieder nach oben gehen. Fazit: Die guten Nachrichten bei Nel ASA häufen sich. Es könnte also schnell gehen, bis der Markt die aktuelle Einschätzung korrigiert. Doch sollten Anleger jetzt schon einsteigen? Wie groß sind die Gewinnchancen? Wie hoch ist das Risiko? Angesichts der hochspannenden Situation haben wir Nel ASA genau unter die Lupe genommen. Hier können Sie die Ergebnisse abrufen. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Nel ASA der letzten drei Monate.

