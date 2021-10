One Square begleitet die VEDES AG erfolgreich bei Verlängerung und Zinsanpassung der Anleihe

Die One Square Financial Engineers, eine Tochter der Münchner Corporate Finance Beratungsgruppe One Square, hat die VEDES AG bei der Anpassung Ihrer 5% Anleihe 2017/2022 im Volumen von EUR 25 Millionen erfolgreich als Financial Advisor begleitet.

Die VEDES AG („VEDES") ist ein kerngesundes Unternehmen mit einem Umsatz von EUR 136,4 Mio., EBITDA von EUR 8,7 Mio., einer EK-Quote i.H.v. 15,4% sowie einem Nettoverschuldungsgrad von 2,1x im Jahr 2020. Die Vorjahreswerte zum Halbjahr sind in 2021 deutlich übertroffen worden.

VEDES wollte ihre Anleihe zu 50% vorzeitig zurückzahlen. Zudem war es der Wunsch der Gesellschaft, für die verbleibenden EUR 12,5 Mio. eine Anleihefinanzierung bis November 2026 - wenn möglich, zu einem ermäßigten Zinssatz - zu erhalten.



Vorzeitige Tilgung der alten Anleihe und Emission einer neuen Anleihe oder Anpassung der bestehenden Anleihe

VEDES hat sich für den zweiten Weg entschieden und am 29. September haben die Gläubiger der bestehenden Anleihe mit 99% dem Vorschlag der Gesellschaft zugestimmt,

die Laufzeit bis November 2026 zu verlängern,

den Zinssatz von 5% auf 3,5% zu verringern und

der Gesellschaft ab November 2024 ein einseitiges Kündigungsrecht einzuräumen.

Parallel hat sich VEDES verpflichtet, einen Betrag in Höhe von EUR 12,5 Mio. bis November 2022 vorzeitig zurückzuzahlen.

Wirtschaftlich entspricht dies der Emission einer neuen Anleihe über EUR 12,5 Mio. zu neuen Konditionen und neuer Laufzeit. Der Bondguide schreibt äußerst treffend:

„. gekürzt sprechen wir von einer Folgeanleihe üblicher Laufzeit mit halbem Volumen und auf zeitgemäßen Standard gebrachtem Zins."



Bisher ist VEDES ein zuverlässiger Emittent von Folgeanleihen gewesen. Unter der Begleitung der One Square Financial Engineers ( www.onesquare-fe.de ) hat die Gesellschaft Neuland betreten und ist mit dem beschriebenen Vorgehen in der Lage gewesen, ihre Kapitalstruktur innerhalb von drei Monaten anzupassen, die Zinslast zu reduzieren und langfristige finanzielle Stabilität sicherzustellen.

Um dies zu erreichen, standen zwei Optionen zur Wahl: