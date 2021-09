Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Dow vor wichtiger Haushalts-Entscheidung klar im Minus Vor wichtigen politischen Entscheidungen sind die Standardwerte-Indizes an der Wall Street am Donnerstag unter Druck geraten. Im Handelsverlauf sorgte der aktuelle Haushaltspoker in Washington für zunehmende Nervosität. Zudem verwiesen Börsianer auf …