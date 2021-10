4,1 Prozent, Kommentar zur Inflation von Mark Schrörs Frankfurt (ots) - Jetzt steht also in Deutschland bei der Inflation eine 4 vor dem Komma. Ganz konkret lag die Teuerung im September bei 4,1 Prozent - der höchste Wert seit fast 28 Jahren. Und in den nächsten Monaten könnte es noch auf 5 Prozent gehen - womit jene Marke ge­knackt wäre, bei der laut der von der bayerischen CSU propagierten "Inflationsbremse" die Europäische Zentralbank (EZB) "handeln muss". Ganz so leicht wie in der Weißwurscht-Ökonomie er­­dacht ist es aber doch nicht.



Zunächst einmal und allem voran: Für Inflationspanik be­steht aktuell kein Anlass. Vieles spricht dafür, dass zumindest die aktuellen Inflationsniveaus temporär sind und sie schon im kommenden Jahr wieder etwas sinken. Vergleiche mit den "Weimarer Verhältnissen" der 1920er Jahre mit Hyperinflation sind da in der Tat überzogen. Richtig ist aber auch, dass künftig strukturell wieder mit mehr Inflation zu rechnen ist als in den vergangenen Jahren. Nun hat Inflation zwar auch in Deutschland einige Gewinner. Es gibt aber auch viele Verlierer, und das vor allem in der Mittelschicht. Es gilt, diese Sorgen ernst zu nehmen - und wo nötig und möglich zu handeln.