London (ots/PRNewswire) - Die dentsu group bringt heute dentsu gaming auf den

Markt - eine integrierte Lösung, die das umfangreiche Gaming-Erbe und die

Expertise des japanischen dentsu-Netzwerks mit der globalen Reichweite und den

Spezialfähigkeiten von dentsu international verbindet.



Die dentsu Gaming-Lösung wird über die Produktions-, Kreativ-, CXM- und

Medienagenturen weltweit zugänglich sein, darunter Carat, dentsu X, iProspect,

Isobar, dentsumcgarrybowen, Merkle und das Content Business Design Centre (CBDC)

innerhalb von dentsu Inc. Als neue globale Lösung bietet dentsu gaming Zugang zu

spezialisierter Strategie, Aktivierung und Entwicklung von geistigem Eigentum

(IP) für Marken, die sich mit dem Gaming-Ökosystem verbinden und darin

navigieren wollen.





Keiichi Yoshizaki, Executive Officer, Dentsu Inc., leitet die weltweiteEinführung von dentsu gaming : "Unsere Philosophie ist, dass Gaming mehr als nurWerbung ist - es geht darum, die Kultur und die Industrie als Ganzes zuerschaffen, zu verstärken und in Schwung zu bringen. Bei dentsu gaming tun wirdies durch unsere eigenen Spiele-Studios, innovative Business Ventures,Investitionen in Spiele-Start-ups und durch strategische Partnerschaften aufglobaler Ebene, was uns von allen anderen unterscheidet."Über sein weltweites Netzwerk von Agenturen und Teams bietet dentsu Gaming nunmaßgeschneiderte Spiele- und IP-Entwicklung, In-Game-Werbung, Handel,Verbraucherwerbung, native Spielintegrationen, Augmented Reality (AR), VirtualReality (VR), Talentaktivierung, Esports und Experiential als Kernkompetenzenan.Peter Huijboom, Global CEO, Media and Global Clients, dentsu international, undeiner der Hauptsponsoren von dentsu gaming, fügt hinzu: "Diese neue globaleLösung vereint die außergewöhnlichen Talente und die umfassende Gaming-Expertiseder gesamten Gruppe und macht es für Kunden und Partner einfacher, das Potenzialvon Gaming für das Geschäftswachstum zu nutzen, und zwar über die lokalen Markender Dentsu-Agenturen, die sie bereits kennen und denen sie vertrauen."Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Spiele- und Unterhaltungsbranchearbeitet dentsu seit den Anfängen der Spieleindustrie mit bahnbrechenden Markenund Entwicklern zusammen und setzt auch weiterhin auf Innovationen und neueWege. Angetrieben von Tausenden von leidenschaftlichen Menschen weltweit, wirddentsu gaming von seinem Leitprinzip des authentischen und respektvollenEngagements innerhalb der Gaming-Community geleitet. Dentsu steht den