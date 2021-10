Unifrax veröffentlicht neue erweiterte Testdaten, die die überragende Leistung von FlexCat(TM) belegen

Buffalo, N.y. (ots/PRNewswire) - Neues Katalysator-Trägermaterial auf Faserbasis

von Unifrax wird auf dem 23. World Petroleum Congress vorgestellt



https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3302187-1&h=1483960281&u=https%3A%2F%2Fc212.

net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3302187-1%26h%3D912120178%26u%3Dhttps%2

53A%252F%252Fwww.unifrax.com%252F%26a%3DUnifrax&a=Unifrax , führender Hersteller

von Hochleistungsspezialfaserprodukten, gab heute neue Daten aus erweiterten

Tests von FlexCat(TM) bekannt. FlexCat(TM) ist ein flexibles Material mit großer

Oberfläche, das Katalysatoren effektiver macht und trotz geringerem Gewicht und

weniger PGMs ergiebiger ist. FlexCat(TM) von Unifrax (https://c212.net/c/link/?t

=0&l=de&o=3302187-1&h=1599788989&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%

26l%3Den%26o%3D3302187-1%26h%3D985493454%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.unifrax.c

om%252Flanding-page%252Fflexcat%252F%26a%3DFlexCat%25E2%2584%25A2%2Bby%2BUnifrax

&a=FlexCat%E2%84%A2+von+Unifrax) wurde Anfang dieses Jahres als bahnbrechende

Lösung für den Markt von Spezialkatalysatoren vorgestellt. Das neue Material

wurde für den Einsatz in der industriellen Katalyse und spezielle chemische

Reaktionen, einschließlich der Wasserstoffproduktion entwickelt.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Dies ist die jüngste Testrunde und ein weiterer Beweis für die vielversprechendeLeistung von FlexCat. In den im Juli präsentierten (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3302187-1&h=325252845&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3302187-1%26h%3D323124722%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.unifrax.com%252F2021%252F07%252F27%252Fflexcat-by-unifrax-produces-increased-yield-with-less-coking-in-model-pdh-study%252F%26a%3Dpresented%2Bin%2BJuly&a=im+Juli+pr%C3%A4sentierten) Tests bewies FlexCat die Fähigkeit, den Durchsatz in der Produktion zusteigern und den CO2-Fußabdruck zu verringern. Wir führen unsere wichtigstenLeistungsbewertungen weiterhin mit dem in Deutschland ansässigen Unternehmen fürHochdurchsatz-Experimente hte GmbH (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3302187-1&h=4124150100&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3302187-1%26h%3D4002676005%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hte-company.com%252Fen%252F%26a%3Dhte%2BGmbH&a=hte+GmbH) durch, einem führenden Anbieter vonHochdurchsatz-Katalyseforschung.In der jüngsten Kampagne führte hte eine 10-Zyklen-PDH-Reaktionsstudie durch, inder das innovative neue Substrat mit konventionellen Pellets verglichen wurde,die mit ähnlichen, aus der Literatur stammenden, aber nicht kommerziell