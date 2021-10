NEW YORK, 30. September 2021 /PRNewswire/ -- The B Team hat bekannt gegeben, dass Jesper Brodin, Chief Executive Officer der Ingka Group (IKEA) und Mitglied von The B Team, heute zum Vorsitzenden der Gruppe ernannt worden ist.

The B Team ist ein Kollektiv globaler Führungskräfte aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft, die sich für bessere Geschäftspraktiken zum Wohle der Menschen und des Planeten einsetzen. Die Ankündigung von Brodin als Vorsitzender fällt zeitlich mit der Veröffentlichung von The New Leadership Playbook zusammen, einer Sammlung von Geschichten, Erkenntnissen und Ressourcen zur Unternehmensführung im 21. Jahrhundert. Dazu gehört auch 10x Bolder, eine dialogbasierte Podcast-Reihe, die der Frage auf den Grund geht, wie Führungskräfte Werte und Einfluss miteinander vereinen. Ob es darum geht, Möglichkeiten für Flüchtlinge zu schaffen, „offene Einstellungsverfahren" umzusetzen oder Staatschefs für mehr Klimaambitionen und Maßnahmen zu gewinnen – diese Geschichten sind ehrlich und bieten Inspiration und Einblicke für aktuelle und aufstrebende Wirtschaftsführer gleichermaßen.

Der scheidende Vorsitzende und ehemalige CEO von Unilever, Paul Polman, erklärte: „Ich kann mir niemanden vorstellen, der die Zügel besser in die Hand könnte als Jesper. Er ist eine mutige, ambitionierte und inklusive Führungspersönlichkeit – genau das, was wir in diesem wichtigen Jahrzehnt brauchen, indem es auf unser Handeln ankommt. Es war mir eine große Ehre, The B Team zu leiten und Unternehmensführer aus aller Welt von einer gemeinsamen Vision gemeinsamen Wohlstands auf einem gesunden Planeten zu begeistern. Wir alle müssen uns jetzt noch so tatkräftig wie nie dafür einsetzen, eine florierende und integrative Gesellschaft aufzubauen, die niemanden zurücklässt."

Brodins Karriere bei IKEA begann 1995 im Einkauf. Seit 2017 ist er CEO der Ingka Group. Unter der Leitung Brodins hat sich das Unternehmen unter anderem dazu verpflichtet, 4 Milliarden Euro in erneuerbare Energien zu investieren, Programme zur Eingliederung von Flüchtlingen in 30 Märkten durchzuführen und ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis im Management zu erreichen. Das Ziel von IKEA ist es, bis 2030 klimapositiv zu werden und mehr Treibhausgasemissionen zu reduzieren, als die gesamte Wertschöpfungskette ausstößt. Was das Unternehmen und sein Team diesbezüglich tun, wird als eine der Leadership-Stories im The New Leadership Playbook vorgestellt.