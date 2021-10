ScienceLogic stärkt Netzwerkbereitschaft und Ausfallsicherheit durch Übernahme von Restorepoint

Das Management des IT-Betriebs ist zu einem missionskritischen Führungsziel in der IT geworden, und Bereitschaft und Resilienz haben eine zentrale Bedeutung für das Erreichen positiver digitaler Erlebnisse und Erfolge durch ScienceLogic. Durchgängige Transparenz, optimierte Fehlerbehebung bei potenziellen Störungen und eine sichere, hybride Cloud-Umgebung machen es erforderlich, dass ScienceLogic seine AIOps-Funktionen kontinuierlich erweitert. Dies gilt insbesondere für die Netzwerkkonfiguration und das Änderungsmanagement sowie für die Themen Governance, Risikomanagement und Compliance.

ScienceLogic, ein führendes Unternehmen in den Bereichen AIOps und Hybrid-Cloud-IT-Management, hat jetzt Restorepoint übernommen, einen Pionier in Sachen Netzwerkkonfiguration und Change Management. Mit diesem Erwerb erweitert ScienceLogic sein Portfolio um die Bereiche Network Operations (NetOps) und Security Operations (SecOps).

Mit umfassenden Integrationen für mehr als 100 Anbieter von Netzwerk- und Sicherheitslösungen automatisiert Restorepoint die Sicherung, Wiederherstellung, Konformitätsanalyse und Änderungsverwaltung von Netzwerk- und Sicherheitsgeräten. Durch Bereitstellung einer größeren Datentiefe und genaue Überwachung von Konfigurationsänderungen trägt Restorepoint dazu bei, die Netzwerke seiner Kunden proaktiv vor böswillig herbeigeführten oder sonstigen Betriebsunterbrechungen zu schützen.

“Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ScienceLogic weiter zu wachsen und auf den hohen Standards aufzubauen, die wir gesetzt haben, um unseren Kunden die Kosten von Unterbrechungen zu ersparen und ihre Gefährdung durch häufig unvorhergesehene Risiken zu verringern”, sagte Riccardo Valente, CEO und Gründer von Restorepoint. “Hybride Cloud-Dienste und digitale Erlebnisse sind das Lebenselixier eines jeden Unternehmens, und wenn das Netzwerk nicht funktioniert, funktioniert auch sonst nichts.”

Die Restorepoint-Funktionen zum Änderungsmanagement erhöhen nicht nur die Transparenz in hybriden IT-Umgebungen, sondern sorgen auch für ein größeres Vertrauen der Kunden in die Sicherheit ihrer Netzwerke. Die zunehmende Internet-Kriminalität zeigt, wie gefährlich es ist, wenn Bedrohungsakteure für längere Zeit in Netzwerken unentdeckt bleiben. Mit Backups der Netzwerk- und Sicherheitsgerätekonfiguration und einer automatischen Änderungsanalyse in Echtzeit können Kunden gleichzeitig fortschrittliche, anhaltende Bedrohungen vereiteln, die Lücke bei der Erkennung und Behebung von Bedrohungen schließen und Netzwerkdaten schützen.

“Im Laufe von 15 Jahren hat ScienceLogic nicht nur eine Datenerhebung entwickelt, deren Umfang in unserer Branche unübertroffen ist, sondern auch den umfassendsten Mechanismus zur Datenerhebung im gesamten IT-Bereich”, sagte ScienceLogic-CEO Dave Link. “Zusammen mit Restorepoint werden wir Konfigurations- und Änderungsdaten in unsere Datenerfassungsmechanismen integrieren und so ein ganzheitliches Bild der IT-Umgebungen unserer Kunden in Echtzeit erstellen. So können wir die Ursachenanalyse auf intelligente Weise automatisieren und schnelle Abhilfemaßnahmen ergreifen.”

Über ScienceLogic

