Longevity Science Foundation, die eine menschliche Lebenserwartung von mindestens 120 Jahren anstrebt, in der Schweiz gegründet

Ein Konsortium aus Biotech-Gründern, Medizinern und führenden Forschungseinrichtungen für Langlebigkeit hat heute die Gründung der Longevity Science Foundation bekanntgegeben. Die neue Schweizer Stiftung möchte in den nächsten zehn Jahren mehr als 1 Milliarde US-Dollar an Forschung, Einrichtungen und Projekte verteilen, die sich für die Förderung eines gesunden langen Lebens und die Verlängerung einer gesunden Lebenserwartung des Menschen auf mehr als 120 Jahre einsetzen.

Die Stiftung wird von einem Visionary Board aus führenden Langlebigkeitsforschern unter der Leitung von Evelyne Bischof und den weiteren Mitgliedern Andrea B. Maier, Eric Verdin, Matt Kaeberlein und Alex Zhavoronkov beraten.

Die Longevity Science Foundation wird Finanzmittel für vielversprechende Einrichtungen und Gruppen zur Erforschung der Langlebigkeit auf der ganzen Welt bereitstellen. Der Schwerpunkt der Stiftung liegt auf der Auswahl von Förderprojekten in vier wichtigen Bereichen der Medizin und Technologie für gesunde Langlebigkeit - Therapeutika, personalisierte Medizin, KI und prädiktive Diagnostik. Die Stiftung möchte Projekte finanzieren, die so schnell wie möglich - sogar innerhalb von fünf Jahren - das Leben der Menschen entscheidend verändern können.

Als einen wichtigen Schwerpunkt möchte die Stiftung die Medizin für ein langes Leben von theoretischen Konzepten in reale Anwendungen überführen. Mit den Spenden der Stiftung sollen wissenschaftliche Erkenntnisse und tiefgreifende technologischer Fortschritte in Behandlungen und Lösungen umgesetzt werden, die heute in der Klinik eingesetzt werden können. Die Stiftung verfolgt das Ziel, eines der dringendsten Probleme in der Wissenschaft und Anwendbarkeit der Langlebigkeitsmedizin anzugehen - die grundlegende Ungleichheit in puncto Zugang und Verständnis von auf Langlebigkeit ausgerichteten Behandlungen – und möchte dazu die vielversprechendsten und bahnbrechendsten Fortschritte identifizieren und fördern. Erhebliche Finanzierungslücken sind nach wie vor ein Hindernis dafür, die Medizin für ein langes Leben vom Labor auf die reale Welt zu übertragen.

„Die gebündelten Anstrengungen der Stiftung bieten der Langlebigkeitsmedizin eine großartige Chance, ihre Position als neuartiges, äußerst fortschrittliches und wichtiges medizinisches Fachgebiet zu vertreten und die Kluft zwischen den Gerowissenschaften und der Klinik rasch zu überbrücken. Dies schließt die Förderung einer patientenzentrierten und personalisierten Herangehensweise ein. Schließlich sind wir alle vom Altern betroffene Patienten und als solche sollten wir alle in die Suche nach einer Lösung eingebunden werden“, sagte Evelyne Yehudit Bischof, Chairman des Visionary Board der Longevity Science Foundation und renommierte Ärztin für Langlebigkeit bei Human Longevity Inc.