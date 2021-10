Ruipu Energy steigt mit Unterstützung des Fortune Global 500 Powerhouse Tsingshan Industry in den globalen Energiespeichermarkt ein

SHANGHAI, Oct. 1, 2021 /PRNewswire/ -- Ruipu Energy Co., Ltd. (REPT) ist das erste neue Energieunternehmen, das Investitionen von Tsingshan Industry erhalten hat, einem weltweit führenden Hersteller von Edelstahl- und Nickelstahl mit eigenen reichen Nickel-, Kobalt- und Lithiumressourcen, der im Jahr 2021 mit einem Umsatz von 42.448,1 Millionen $ auf Platz 279 der Fortune Global 500 rangierte. Anfang dieses Jahres hat REPT die weltbekannte Unternehmenszertifizierung von Dun and Bradstreet bestanden, und seine derzeitige Kapazität von 26 GWh wird bis 2028 auf 200 GWh ansteigen.

In nur vier Jahren seit seiner Gründung im Jahr 2017 wurde REPT von großen Fahrzeugmarken ausgewählt und das Unternehmen hat sich zu einem wichtigen Akteur in der Energiespeicherbranche entwickelt. Das erste von REPT entwickelte Produkt, eine quadratische 50Ah-Lithium-Ionen-Batterie für den Hausgebrauch mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren, erhielt die SII-Batteriesubventions-/Katastrophenzertifizierung und wurde in Australien, Europa und Japan verkauft.