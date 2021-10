CGTN-Finale der „Media Challengers" endet und zieht die globale Gen Z an

PEKING, 1. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die globale Rekrutierungskampagne „The Media Challengers" von CGTN fand am Dienstag in der Stadt Sanya in der südchinesischen Provinz Hainan ihr Finale. Insgesamt 24 Finalisten, darunter auch Kandidaten aus Übersee, kamen zusammen, um an den Live-Wettbewerben und dem wichtigsten Ereignis des Wettbewerbs teilzunehmen: der Abschlusszeremonie.

Die Mitglieder der vier Teams, die für den Reality-Show-Wettbewerb in die Städte Shanghai, Wuhan und Xiʼan sowie in die landschaftlich reizvolle Region Puzhehei in der Provinz Yunnan gereist waren, zeigten im Halbfinale eine Vielzahl von Medienkompetenzen.